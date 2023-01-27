Сочи стал главным авианаправлением для россиян в феврале

Многие выбирают курорт для отдыха во время праздников. Фото: Олег УМАРОВ

Сочи стал главным авианаправлением для жителей России в феврале. Многие выбирают курорт для отдыха во время праздников.

Эксперты сообщили, что больше всего россиян зимой летают в Сочи. На курорт приходится 12% всех бронирований. А вот на втором месте по популярности - Москва. ТОП-3 замыкает Санкт-Петербург.

- Среди 10 самых популярных направлений впервые с сентября оказались сразу три зарубежных города: Стамбул, Ереван и Дубай, - сообщили в российском сервисе для поиска авиабилетов.

К слову, в список вошли Минеральные Воды, Калининград, Иркутск и Казань.