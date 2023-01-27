Мэр Краснодара поручил проверить чистоту под мостами города

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В мэрии Краснодара утром 27 января прошло совещание. Глава города поручил проверить чистоту территорий под мостами и путепроводами.

- В Краснодаре — 12 мостов: 10 путепроводов и два пешеходных. Все они — в центральной части города. Многие участки под ними находятся в аренде, на некоторых «красуются» незаконные строения, - отметил мэр Евгений Наумов на планерке.

Глава добавил, что путепроводы — это объекты критической инфраструктуры. И за ними необходим пристальный контроль. В связи с эти администрации начинает работу по приведению в порядок всех участков под мостами города.