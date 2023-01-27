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НовостиОбщество27 января 2023 7:15

Баскетболисты СШОР №1 заняли первое место на первенстве Краснодара

Турнир проходил среди юношей до 14 лет
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и кубками. Фото: администрация Краснодара

Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и кубками. Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре прошли соревнования по баскетболу. На городском первенстве за золотые медали боролись пять команд. Турин проходил среди юношей до 14 лет в спорткомплексе «Юбилейный». Пять команд из краевой столицы боролись за медали соревнований.

- С каждым годом игры становятся все интереснее, как в плане интриги, так и результата. Все благодаря тренерскому составу, который готовит наших спортсменов, - заявил директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

В финале встретились коллективы из спортшколы олимпийского резерва № 1. Ребята разделили между собой золотые и серебряные награды. Достойное третье место заняла команда из спортшколы «Юбилейная». Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и кубками.