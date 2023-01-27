В очереди на Керченскую переправу на стоянке ожидают 173 грузовика

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Из-за тумана паромы временно не ходят через Керченскую переправу, поэтому на стоянке скопились машины. В настоящее время в очереди ожидают 173 грузовика.

- Паромная переправа работает по погодным условиям, - сообщили в оперштабе.

За сутки 26 января паромы «Лаврентий», «Керченский-2», Ейск и «Мария» перевезли в Крым 163 автомобиля и 204 пассажира.

Напомним, что в Крым на паромах могут переправится грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальные могут проехать по мосту или по альтернативным путям – через новые регионы России.