Незаконные ограждения для парковки демонтировали на улице Чайковского в Сочи

В Центральном районе произведен демонтаж парковочных заграждений. Фото: МЦУ Сочи

В Сочи администрация продолжает работу по выявлению и демонтажу незаконных ограждений для парковки. Очередную установку обнаружили рядом с домом № 29 на улице Чайковского.

Мэрия оставила предупреждение, чтобы хозяин сам убрал. Однако владелец проигнорировал данное замечание.

- В Центральном районе произведен демонтаж парковочных заграждений, расположенных у дома № 29 по улице Чайковского, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Ранее были проведены работы по демонтажу незаконных ограждений на улицах Гагарина, 53А, и Макаренко, 35.