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НовостиОбщество27 января 2023 7:40

Капсулу времени для потомков заложили в Сочи

Послание смогут открыть в 2044 году
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В 2044 году исполнится ровно 30 лет со дня реализации нового Генерального плана. Фото: администрация Сочи

В 2044 году исполнится ровно 30 лет со дня реализации нового Генерального плана. Фото: администрация Сочи

В Сочи накануне заложили капсулу времени для потомков. Послание смогут открыть только в 2044 году. Год выбрали не случайно. В 2044 году исполнится ровно 30 лет со дня реализации нового Генерального плана.

- Именно это поколение продолжит традиции развития комфортного и безопасного Сочи, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

К слову, капсулу заложили на территории первого в России филиала музея архитектуры имени Щусева. Здание расположено на территории морпорта.