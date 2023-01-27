Капсулу времени для потомков заложили в Сочи

В 2044 году исполнится ровно 30 лет со дня реализации нового Генерального плана. Фото: администрация Сочи

В Сочи накануне заложили капсулу времени для потомков. Послание смогут открыть только в 2044 году. Год выбрали не случайно. В 2044 году исполнится ровно 30 лет со дня реализации нового Генерального плана.

- Именно это поколение продолжит традиции развития комфортного и безопасного Сочи, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

К слову, капсулу заложили на территории первого в России филиала музея архитектуры имени Щусева. Здание расположено на территории морпорта.