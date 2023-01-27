36 соцобъектов Кубани внесли в ЕГРН в 2022 году

Фото: Кадастровая палата региона

За прошлый год был осуществлен кадастровый учет 14 школ, расположенных на территории Краснодарского края. Всего в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о 36 краевых объектах социального значения.

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю участвовали во внесении в ЕГРН сведений о восьми новых школах, открывших свои двери для учеников в 2022 году. Еще для шести школ были зарегистрированы изменения, улучшающие условия для обучающихся.

- Создание объектов социальной инфраструктуры необходимо для поддержания высокого уровня качества жизни. В условиях быстрого развития городов и увеличения численности населения необходимо в короткие сроки возводить объекты социального значения. Чтобы начать эксплуатацию объекта, предварительно нужно провести кадастровый учет и зарегистрировать право на него. Если характеристики объекта изменились, например, увеличилась площадь, данные обязательно нужно внести в ЕГРН, иначе изменения не считаются законными, - отмечает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Зарема Кадошникова.

Две новые школы, внесенные в ЕГРН в 2022 году, расположены в Краснодаре, еще две в Анапе. По одной новой школе открылись в Сочи, Новороссийске, Новокубанске и станице Ольгинка Туапсинского района.