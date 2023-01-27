Пешеход скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Новороссийске водитель BMW насмерть сбил 35-летнего мужчину. ДТП произошло 26 января около 20:00 на трассе «Новороссийск – Керчь».

Предварительно, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости надземного пешеходного перехода. В этот момент 26-летний водитель легковушки, не заметив пешехода, сбил его.

- В результате происшествия пешеход погиб на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи водитель BMW насмерть сбил 14-летнего подростка. Девочка в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу. Известно, что водителя иномарки 36 раз штрафовали за превышение скорости.