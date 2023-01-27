Житель Адыгеи застрелил знакомого из-за земельного спора

Предварительно установлено, что мужчины спорили из-за земельного участка. Фото: пресс-служба Следкома Адыгеи

Житель Адыгеи убил знакомого. Между мужчинами возник спор из-за земельного участка.

По данным следствия, конфликт произошел 26 января в ауле Мамхег Шовгеновского района. 51-летний мужчина вооружился огнестрельным оружием и выстрелил не менее трех раз в голову 41-летнему знакомому. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

- В ходе проведения комплекса неотложных мероприятий прибывшими сотрудниками правоохранительных органов мужчина задержан на месте совершения преступления, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», следователи проводят следственны действия с подозреваемым, допрашивают свидетелей. В ходе расследования установят все причины произошедшего.