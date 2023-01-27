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НовостиЗдоровье27 января 2023 8:36

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 93 человека, в том числе 6 детей

Самому младшему пациенту три месяца
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 93 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 6 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 37 положительных результатов, в Сочи - 12, в Новороссийске - 7. По четыре новых случая зарегистрировано в Ейском, Кавказском и Мостовском районах, по три - в Горячем Ключе, Крымском, Приморско-Ахтарском и Северском. По два жителя заболели в Анапе, Абинском и Павловском муниципалитетах.

- По одному человеку заразились в Армавире, Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Отрадненском, Староминском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один человек. С выздоровлением выписаны 38 пациентов.