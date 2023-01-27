На Кубани за сутки COVID-19 заболели 93 человека, в том числе 6 детей

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 93 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 6 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 37 положительных результатов, в Сочи - 12, в Новороссийске - 7. По четыре новых случая зарегистрировано в Ейском, Кавказском и Мостовском районах, по три - в Горячем Ключе, Крымском, Приморско-Ахтарском и Северском. По два жителя заболели в Анапе, Абинском и Павловском муниципалитетах.

- По одному человеку заразились в Армавире, Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Отрадненском, Староминском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один человек. С выздоровлением выписаны 38 пациентов.