Мэр Сочи встретился с участниками блокады Ленинграда

На встрече присутствовали активисты военно-патриотических клубов, юнармейцы и волонтеры. Фото: администрация Сочи

В России 27 января отмечает День полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с участникам блокады Ленинграда. В настоящее время на курорте проживает 51 свидетель тех страшных событий.

- Это дети блокадного Ленинграда, они в сороковых годах прошлого века наравне со взрослыми защищали Северную столицу от врагов и ковали Великую Победу. Их мужество и стойкость - ориентир для нашей сегодняшней молодежи, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на встрече присутствовали активисты военно-патриотических клубов, юнармейцы и волонтеры. Участники блокады Ленинграда рассказали молодежи о тяжелых временах в истории нашей страны.