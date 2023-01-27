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НовостиОбщество27 января 2023 8:54

Выставка к 80-летию освобождения Адыгеи открылась в нацмузее республики

Некоторые экспонаты представлены впервые
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе открылась выставка «Адыгея 1943: шаги к Победе». Фото: пресс-служба нацмузея республики

В Майкопе открылась выставка «Адыгея 1943: шаги к Победе». Фото: пресс-служба нацмузея республики

В Национальном музее Адыгеи состоялось открытие выставки «Адыгея 1943: шаги к Победе», Экспозиции посвящены 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

- В выставочном проекте впервые экспонируется предсмертное письмо узницы лагеря смерти Веры Слюсаренко, серебряный браслет, «переживший» концлагерь, плащ надсмотрщика концлагеря «Равенсбрюк», - рассказали в пресс-службе Национального музея Адыгеи.

Кроме того, среди новых экспонатов есть один, занимающий особое место. На выставке была представлена медаль «За отвагу» танкиста из Майкопа Н.И Вавилова, погибшего в 1944 году.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», награда была найдена в Канаде. Ее перевозили через континенты, чтобы внести в фонд музея.