Жителя Новороссийска осудили за продажу суррогатного алкоголя

Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

В Новороссийске вынесли приговор мужчине, продававшему суррогатный алкоголь. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в сентябре 2020 года мужчина закупил у неустановленного лица алкоголь без лицензии. Разлитые в бутылки с этикетками коньяка, виски, водки, текилы, вин напитки, а также этиловый спирт и этанол он прятал в гаражах и продавал.

Продажу суррогатного алкоголя пресекли сотрудники краевого УФСБ. При обысках по разным адресам они изъяли продукцию более чем на 3 млн рублей. Экспертиза показала, что алкоголь не соответствует нормам и опасен для здоровья человека.

В суде мужчина признал вину и раскаялся.

- Путем частичного сложения наказаний с наказанием по приговору суда от 19.03.2020, которым ему назначено наказание в виде 4 лет условно за хранение наркотиков, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.