Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина ударил ножом приятеля из ревности к бывшей сожительнице. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, краснодарец пригласил в гости знакомого. Мужчины выпивали, но в какой-то момент дружные посиделки переросли в конфликт. Во время ссоры гость схватил нож и ударил им хозяина в грудь. Пострадавший попросил соседа по дому помочь вызвать скорую.

Прибывшие полицейские задержали 50-летнего подозреваемого на месте преступления. Мужчина объяснил свой поступок тем, что приревновал бывшую сожительницу к приятелю, который также был с ней в отношениях.

- По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время мужчина находится в заключении под стражей.