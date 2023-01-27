Геннадий Шульга вышел из дома в поселке Гончарка Гиагинского района 25 августа 2021 года. Фото: спасательно-поисковый отряд «ЛизаАлерт» Адыгея

В Адыгее ищут без вести пропавшего более 1,5 лет назад мужчину. Геннадий Шульга вышел из дома в поселке Гончарка Гиагинского района 25 августа 2021 года. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

- Из особых примет пропавшего: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие, - сообщили в спасательно-поисковом отряде «ЛизаАлерт» Адыгея.

В день исчезновения Геннадий Шульга был одет в темно-синюю футболку, темно-синие спортивные брюки и темные кроссовки. Если вы обладаете какими-то сведениями, сообщите по номеру 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный.