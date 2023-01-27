Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 9:27

В Адыгее ищут без вести пропавшего более 1,5 лет назад мужчину

О местонахождении Геннадия Шульги неизвестно с лета 2021 года
Валерия ГОДОВНИКОВА
Геннадий Шульга вышел из дома в поселке Гончарка Гиагинского района 25 августа 2021 года. Фото: спасательно-поисковый отряд «ЛизаАлерт» Адыгея

Геннадий Шульга вышел из дома в поселке Гончарка Гиагинского района 25 августа 2021 года. Фото: спасательно-поисковый отряд «ЛизаАлерт» Адыгея

В Адыгее ищут без вести пропавшего более 1,5 лет назад мужчину. Геннадий Шульга вышел из дома в поселке Гончарка Гиагинского района 25 августа 2021 года. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

- Из особых примет пропавшего: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие, - сообщили в спасательно-поисковом отряде «ЛизаАлерт» Адыгея.

В день исчезновения Геннадий Шульга был одет в темно-синюю футболку, темно-синие спортивные брюки и темные кроссовки. Если вы обладаете какими-то сведениями, сообщите по номеру 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный.