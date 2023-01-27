Акцию «День здоровья» проведут в горбольнице №3 Новороссийска Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акцию «День здоровья» проведут в горбольнице №3 Новороссийска 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В медучреждении организуют работу Постов здоровья. Участники смогут проверить зрение, состояние сердца, узнать индекс массы тела, измерить артериальное и внутриглазное давление, провести экспресс-анализ на общий холестерин и глюкозу в крови, сделать ЭКГ, УЗИ и флюорографию.

Уточняется, что для прохождения обследования необходимы паспорт и медицинский полис.