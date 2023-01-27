В квартире обнаружили пакеты с наркотиками, упаковку и электронные весы Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре задержали 37-летнюю закладчицу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Женщина приехала в краевой центр из Хабаровского края. Во время «командировки» она проживала в квартире по улице Гоголя. При осмотре жилья полицейские обнаружили 41 пакет с героином массой более 56 граммов, 35 граммов гашиша и почти 49 граммов марихуаны. Кроме того, в квартире нашли упаковочные, фасовочные материалы и электронные весы.

Как рассказала женщина, наркотики она приобрела в Интернете для сбыта тайниковыми закладками в Краснодаре.

- Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - сообщили в пресс-службе городского МВД.

Сейчас задержанная женщина заключена под стражу.