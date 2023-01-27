Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, паромы приостановили движение из-за погодных условий. На работу повлиял сильный туман, который снизил видимость. В очереди на переправу стояли 173 грузовика.

В настоящее время перевозки осуществляются в штатном режиме.

- Паромное сообщение возобновлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Автомобили и пассажиров через пролив переправляют четыре парома - «Лаврентий», «Керченский-2», «Ейск» и «Мария». За сутки они перевезли 163 машины и 204 пассажира.