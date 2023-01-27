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НовостиОбщество27 января 2023 10:13

Объем жилого строительства в Сочи увеличился на 35%

В Краснодарском крае возводится 8,99 млн квадратных метров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В конце 2022 года объем составил 0,75 миллионов квадратных метров.

В конце 2022 года объем составил 0,75 миллионов квадратных метров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объем жилого строительства в Краснодарском крае за один год вырос на 11,36%. Рост составил 917,5 тысячи квадратных метров. К слову, на Кубани в настоящее время возводится 8,99 миллионов квадратных метров.

А в Сочи жилое строительство увеличилось на 35%. В конце 2022 года объем составил 0,75 миллионов квадратных метров. Кстати, на курорте действует мораторий на строительство. Однако за год количество новостроек увеличилось на 14,28%.

- Также почти на 30% (+28,42%) выросло количество строящихся квартир и апартаментов в Сочи, - сообщили в пресс-службе риелторского агентства.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на данный момент в Сочи строится 18,8 тысяч помещений.