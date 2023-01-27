Мужчина предлагал сфотографироваться с животным в сквере около местного торгового центра Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

В Новороссийске мужчина незаконно предлагал сфотографироваться с обезьяной. Приезжего из Геленджика оштрафовали, сообщили в пресс-службе УМВД по городу-герою.

Местом для раскрутки бизнеса мужчина выбрал сквер около торгового центра. Предприниматель предлагал прохожим сфотографироваться с обезьяной, которую держал на руках.

- В отношении 36-летнего мужчины правоохранители составили административный протокол по ч. 1 с. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде выплаты штрафа, - сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Сейчас материалы направили для решения в суд. Тем временем полицейские проводят проверку ненадлежащего обращения с животным.

-По результатам будет принято процессуальное решение, - уточнили в городском УМВД.