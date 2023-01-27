В 2022 году победителем стала воспитатель детского сада №43 Анапы Евгения Примачок Фото: admkrai.krasnodar.ru

Конкурс «Воспитатель года Кубани» проведут в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Профессиональный конкурс состоится уже с 30 января по 3 февраля. Отмечается, что финал впервые примет город победителя 2022 года. Им стала Евгения Примачок – воспитатель детского сада №43 Анапы.

Участниками конкурса станут 44 педагога из всех муниципалитетов. На заочном этапе воспитатели презентовали интернет-портфолио и медиавизитку. В очном турнире они проведут мероприятие с детьми и поделятся с коллегами опытом. Жюри предстоит выбрать 15 лауреатов – участников следующего этапа конкурса.

- По итогам определят пять призеров, которые сразятся за звание победителя на «Педагогических дебатах», - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Воспитателя года Кубани объявят уже 3 февраля на церемонии закрытия конкурса в Городском театре.