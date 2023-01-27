Кубанские абоненты МТС признаны одними из самых бережливых в России

Аналитики компании МТС подвели итоги за 2022 год и выяснили, что за это время кубанцы стали чаще подключать опцию кешбэк. Более чем в два раза (по сравнению с предыдущим периодом). Кубанские абоненты предпочитали не тратить лишних денег, а кешбэк, в среднем, использовали чаще, чем жители других регионов.

Ранее краснодарцы тратили полученную выгоду (кешбэк) на минуты разговоров и интернет в дополнительных объемах. Теперь на первый план вышли другие возможности. Например, оплата подарочных сертификатов от магазинов МТС или билетов на концерты.

- Мы видим, что прошлый год заставил многих искать новые способы экономии и подтолкнул жителей Кубани к их включению в экосистему МТС. Уже по итогам первых месяцев использования услуг в комплексе абоненты понимают выгоду таких предложений. Нет смысла подключать мобильную связь у одного оператора, домашний интернет у другого, а подписываться на музыкальные или книжные сервисы – у третьего. Абоненты МТС получают все перечисленное через единую точку входа, при этом экономят до 30% расходов ежемесячно и накапливают баллы для следующих покупок, - прокомментировал тенденцию директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

В прошлом году жители Кубани стали более активно (в полтора раза чаще) использовать дополнительные бонусы и программы, связанные с основными мобильными услугами. Наибольшей популярностью пользовался пакет МТС Premium. Основная причина: доступ к различным сервисам по единой фиксированной ставке, оплачиваемой ежемесячно.

Помимо кешбэка, в топ-5 наиболее востребованных опций попали МТС Music, банковские приложения и недавно обновленный книжный сервис «Строки».