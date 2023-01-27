Краснодарский край в 2022 году стал самым упоминаемым в СМИ по реализации нацпроектов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край в 2022 году стал самым упоминаемым в СМИ по реализации нацпроектов. Результаты исследования «Медиалогии» приводит ТАСС.

Так, первое место среди регионов России заняла Кубань. Отмечается, что в Краснодарском крае зафиксировано более 79 тысяч сообщений.

Темами, которые вызвали большой интерес у СМИ стали выдача кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, строительство пяти предприятий обращения с бытовыми отходами с инвестициями в 23 млрд рублей. Чаще остальных упоминалась и выдача 10 предприятиям субсидии на возмещение части затрат и модернизацию производства от Минсельхоза РФ.

На втором месте рейтинга оказалась Нижегородская область. Здесь отмечено 62,3 тысячи сообщений в СМИ с упоминанием региона в контексте нацпроектов.

Третью позицию заняла Московская область. За год СМИ рассказывали о темпах реализации нацпроектов в регионе в 61,5 тысячи материалов.