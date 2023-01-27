«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 10 февраля Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 10 февраля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В связи с продлением режима оперативные спасательные службы и медучреждения района продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патруль и досмотр проезжающих в муниципалитете машин.

В режиме повышенной готовности продолжать работать и оперативные службы, проверяющие соцучреждения и объекты инфраструктуры. В муниципалитете также усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Напомним, «желтый уровень» террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края ввели 8 октября после ЧП на Крымском мосту. Из-за подрыва грузовика произошел пожар. Пламя перекинулось на топливные цистерны железнодорожного состава, которые проезжали в направлении Крыма.

Во время ЧП на мосту обрушились две полосы автомобильного полотна. Жертвами происшествия тогда стали четыре человека.