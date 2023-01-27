Сергей Ганжа Фото: пресс-служба администрации Брюховецкого района

Сергей Ганжа стал главой Брюховецкого района Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Избрание главы муниципалитета состоялось 25 января на 43-й сессии Совета депутатов. Путем тайного голосования народные избранники проголосовали за кандидатуру и.о. главы района.

Сергей Ганжа вступил в должность, принеся присягу и дав клятву, в Доме культуры имени А.Г. Петрика. Директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей края Олег Буцкий вручил главе удостоверение и зачитал приветственный адрес от имени губернатора Вениамина Кондратьева.

- Для меня честь жить и работать на Брюховецкой земле, быть полезным землякам. Сделаю все, чтобы район двигался только вперед, - отметил новый глава муниципалитета.

Сергей Ганжа родился в 1975 году в станице Брюховецкой Брюховецкого района. В 1997 году окончил КубГАУ по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

Сергей Ганжа занимал должность и.о. главы района вместо досрочно ушедшего в отставку из-за трех уголовных дел Владимира Бутенко.