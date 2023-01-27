В Адыгее ищут бесследно пропавшего 41-летнего мужчину

25 января Андрей Коныгин вышел из дома и не вернулся. Фото: спасательно-поисковый отряд «ЛизаАлерт».

В Адыгее идут поиски бесследно пропавшего 41-летнего местного жителя. 25 января Андрей Коныгин вышел из дома и не вернулся.

- Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые, - рассказали в спасательно-поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В день пропажи мужчина был одет в черное пальто, красную кофту с капюшоном, серые брюки и зеленые калоши. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете что-то о местонахождение Андрея Коныгина, сообщите по следующим номерам телефонов: 8-999-341-73-29 и 8-800-700-54-52.