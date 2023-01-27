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НовостиОбщество27 января 2023 11:47

В Краснодаре с 20 февраля запретят стоянку на участке улицы Салтыкова-Щедрина

Припаркованные машины мешают другим водителям
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре запретят стоянку на участке улицы Салтыкова-Щедрина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре запретят стоянку на участке улицы Салтыкова-Щедрина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре запретят стоянку на участке улицы Салтыкова-Щедрина. Изменения начнут действовать с 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, оставлять автомобили водителям запретят на участке от улицы Железнодорожной до улицы Суворова.

- Припаркованные на проезжей части автомобили создают препятствия для других участников дорожного движения, - отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На участке улицы установят соответствующие знаки. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.