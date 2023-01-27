Новые российские сериалы: что будем смотреть в этом сезоне?

Фото: «Ростелеком»

Драмы, слезы, смех, спорт и полицейские расследования. Кинопалитра первого полугодия обещает быть максимально разнообразной.

Сериал «Актрисы» (16+) откроет обычным зрителям все драмы закулисья, о которых обычно не говорят в интервью. Здесь личное и жизненное сливается с искусством. Это истории, далекие от привычного представления «богемы». Взлеты и падения, слезы и овации. Десять серий разделены на три акта с протяженностью в три года. Сценарий написала известная актриса Паулина Андреева, режиссером-постановщиком выступил Федор Бондарчук.

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Макаров. В партнерском проекте Wink и онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» приняли участие Студия Валерия Тодоровского, «НМГ Студия» и «Плюс Студия».

И снова о людях искусства. «Балет» (18+) – сериал с неожиданным развитием событий, иногда жестоким, иногда – трогательным до слез. Главная героиня – некогда прима балета – приезжает на родину после почти сорока лет эмиграции. Ее задача – поставить представление. Но помимо этого ей приходится заново налаживать отношения с бывшими друзьями и коллегами по сцене. Многое с тех времен осталось невысказанным. Всплывают старые обиды. Сдерживать чувства становится все сложнее. Но все-таки увядающей приме необходимо осуществить главное дело. На кону большие деньги, амбиции и карьера.

Фото: «Ростелеком»

Сериал порадует как звездной историей, так и поистине звездным составом. В ролях Алла Сигалова, Федор Бондарчук, Ирина Апексимова, Евгения Добровольская, Игорь Гордин, Лиза Янковская, Полина Агуреева, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава и другие любимые российские актеры.

С театральных подмостков - на спортивную арену. «Большая битва» (18+) - — документальный сериал о смешанных единоборствах. Уже больше двух десятков лет бои ММА пользуются большой популярностью в России, имена топовых бойцов всегда на слуху. Но и тут, оказывается, есть свои тайны… В сериале их раскрывают сами спортсмены и тренеры.

Весну зрители Wink встретят новым сериалом на военно-историческую тему - «Операция “Неман”» (16+). В основе сценария был положен роман про разведчиков «Момент истины» (автор - В. Богомолов). Действие происходит в 1944 году. Немецкое командование готовит удар в западной части Белоруссии и засылает туда диверсантов. По их следу идет наш контрразведчик, долг которого – предотвратить диверсию.

Главные роли в сериале исполнили Александр Яценко и Алексей Кравченко. В проекте также участвуют Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Алексей Макаров и многие другие.

В ближайшее время выйдет спин-офф одного из самых популярных комедийных сериалов - «Зёма». Как из обычного каппера Макс превратился в криминального авторитета, контролирующего наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес города? «Макс и Гусь» (18+) расскажет новые забавные истории из жизни простых пензенских пацанов. Их роли исполняют Никита Кологривый и Владимир Карпук. Там же можно будет увидеть Павла Прилучного, Настасью Самбурскую, Глеба Калюжного, Дмитрия Чеботарева, Наталью Бардо, Владимира Епифанцева.

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