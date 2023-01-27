Огонь охватил дом в Тихорецке Фото: кадр из видео

На Кубани полицейские спасли женщину из горящего дома. Хозяйку вовремя вывели из задымленного помещения и оказали ей помощь.

Гибелью жильцов едва не закончился пожар в Тихорецком районе. Пламя охватило дом по улице Кочубея в Тихорецке. На месте происшествия первыми оказались сотрудники ППС, которые узнали от соседей и прохожих, что в помещении могла остаться 42-летняя хозяйка.

Тогда лейтенант полиции Сергей Сеин и старший сержант полиции Антон Уваров бросились на помощь женщине. Войдя в дом, они пробирались наощупь из-за едкого дыма. Хозяйка в это время находилась в одной из комнат – женщина была в сознании, но не могла выйти из помещения без помощи.

Нашедшие женщину полицейские успели вывести ее на улицу. Здесь хозяйке оказали помощь прибывшие медики.

- Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции в настоящее время жизни и здоровью местной жительницы ничего не угрожает. Позже ее сестра выразила слова благодарности в адрес полицейских за спасение близкого человека, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.