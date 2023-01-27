«Знамя героев» с именами участников Великой Отечественной войны сошьют в Краснодаре Фото: krd.ru

«Знамя героев» с именами участников Великой Отечественной войны сошьют в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Полотно вместе сошьют жители города, волонтеры отрасли культуры, руководители и участники клубов декоративно-прикладного искусства муниципальных учреждений культуры. Чтобы поучаствовать в акции, необходимо оставить заявку на внесение имени и фамилии родственника. Их принимают на сайте Информационно-методического центра Краснодара.

Собранные данные нанесут золотыми нитками на лоскутки красной ткани. После их соберут в «Знамя героев».

Сшитое полотно пронесут 9 мая участники Бессмертного полка.

- Такая акция пройдет в Краснодаре впервые. Она позволит рассказать о героях Отечества, от которых осталось только имя, несущее за собой историю целой семьи, - отметила начальник управления культуры Краснодара Ирина Удовицкая.