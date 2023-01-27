Показатель рождаемости составил 9,4 случая на 1000 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 4,4 тысяч детей родилось в Адыгее за 2022 год. Об этом рассказал министр регионального минздрава Рустем Меретуков.

- В 2022 году в республике родилось 4403 ребенка. Показатель рождаемости составил 9,4 случая на 1000 человек, что на 5% меньше показателя 2021 года за аналогичный период (в 2021 году - 9.9), - рассказал министр регионального минздрава Рустем Меретуков.

За прошлый год сократилось количество младенческих смертей. Кроме того, за этот период провели 139 процедуры ЭКО, за счет средств ОМС. В результате искусственного оплодотворения в республике родилось 43 малыша.