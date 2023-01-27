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НовостиОбщество27 января 2023 13:10

Более 4,4 тысяч детей родилось в Адыгее за 2022 год

Из них 43 малыша рождены при помощи ЭКО
Валерия ГОДОВНИКОВА
Показатель рождаемости составил 9,4 случая на 1000 человек

Показатель рождаемости составил 9,4 случая на 1000 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 4,4 тысяч детей родилось в Адыгее за 2022 год. Об этом рассказал министр регионального минздрава Рустем Меретуков.

- В 2022 году в республике родилось 4403 ребенка. Показатель рождаемости составил 9,4 случая на 1000 человек, что на 5% меньше показателя 2021 года за аналогичный период (в 2021 году - 9.9), - рассказал министр регионального минздрава Рустем Меретуков.

За прошлый год сократилось количество младенческих смертей. Кроме того, за этот период провели 139 процедуры ЭКО, за счет средств ОМС. В результате искусственного оплодотворения в республике родилось 43 малыша.