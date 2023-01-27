Эксперты рынка трудоустройства назвали варианты подработок для студентов Краснодара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно статистике 2022 года, количество вакансий для студентов и недавних выпускников увеличилось по стране в три раза. В частности в Краснодаре, вакансий для студентов стало в 2 раза больше. Студентам региона рассказали, где можно подработать во время обучения.

ПОДРАБОТКА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ОПЫТА

За прошлый год, согласно данным сервиса для соискателей, разделе «Без опыта, студенты» пришлось 10% вакансий от всех опубликованных. Работодатели предлагают студентам не только временную подработку, но и начальные позиции для будущего развития. У молодежи появляется возможность начать строить карьеру в интересующей их сфере.

- Трудоустройство студентов выгодно и бизнесу, и самим специалистам. Нанимая молодёжь, работодатели не только восполняют нехватку персонала в высокий сезон, но и «растят» кадры внутри компании с прицелом на будущее. В свою очередь, учащиеся вузов получают возможность сразу устроиться на работу или оплачиваемую стажировку по будущей профессии или получить полезный опыт по другим направлениям без вреда для учёбы. При этом молодые люди довольно осознанно подходят к выбору работодателя и обращают внимание не только на зарплату, — рассказал управляющий директор сервиса Авто Работа Артём Кумпель.

КУДА ЗОВУТ СТУДЕНТОВ

Чаще всего молодых людей приглашают на работу в сферы продаж, ритейла, маркетинга и рекламы. В Краснодаре, по подсчетам аналитиков сервиса, количество предложений для мерчендайзеров увеличилось почти в 3 раза, продавцов-консультантов — в 4,7 раза, а промоутеров — на 44%.

Студенты могут проявить себя на начальных позициях бэк-офиса. Число вакансий для начинающих менеджеров по продажам увеличилось на 9%, а для специалистов по рекламе — на 67%.

Растёт востребованность молодых кадров в сфере HoReCa. В прошлом году работодатели на 46% чаще искали студентов на вакансии официантов, на 39% чаще — на позиции бариста. Благодаря гибкому графику есть возможность совмещать работу с учебой.

Также молодых людей стали ещё активнее нанимать в сферы клиентского обслуживания и консультирования. По итогам года в Краснодаре студентов на 40% чаще привлекали на вакансии менеджеров по работе с клиентами.

Больше предложений для учащихся вузов стало на административных должностях. В 3,7 раза выросло число предложений для ассистентов.

ЗАРПЛАТЫ В КРАСНОДАРЕ

Согласно итогам 2022 года средняя зарплата для обучающихся ВУЗов, недавних выпускников и начинающих специалистов составила 40 тысяч рублей. Так, по данным платформы Авито Работа, средняя зарплата менеджера по продажам составляет 42 400 рублей, а дизайнера – 37 500. Менеджер по работе с клиентами может получать 31 000 рублей.

В январе текущего года высокооплачиваемые вакансии отмечены в сфере развлечений. Так, администратор ночного клуба в Калининграде может получать до 300 тысяч рублей. В Москве продавец мебели получает до 150 тысяч рублей. А вот консультанту салона цифровой техники в Норильске платят до 150 тысяч. В Ростове менеджер по работе с клиентами получает от 50 до 70 тысяч рублей.