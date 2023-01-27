В Краснодаре директора строительной компании подозревают в подкупе за достройку проблемных ЖК

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре завели уголовное дело на директора строительной компании и двух его посредников. Их подозревают в получении подкупа, связанного с достройкой проблемных ЖК. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, строительная компания являлась субподрядчиком по заключенным краевым Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства договорам о достройке проблемных ЖК, в том числе ЖК «На Магистральной». 37-летний директор организации решил привлечь другие фирмы, от руководства которых планировал получить «откаты» - по 7% от общей суммы договора подряда.

Для этого мужчина привлек двоих 31-летнего и 43-летнего знакомых. Директор компании с посредниками договорились с замдиректора одной строительной организации, который принял их условия.

- Осенью 2022 года фигурант заключил ряд договоров подряда с данной строительной организацией на выполнение подрядных работ по достройке домов, и на счет строительной фирмы поступило более 25,7 миллионов рублей, 7% от которых составила 1,8 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В конце октября подозреваемые запросили более 2,9 млн рублей, добавив к сумме процент от средств, которые еще были не переведены на счет фирмы. Мужчина передал деньги, при этом сообщив о сделке в правоохранительные органы.

В настоящее время директор субподрядчика и один из его посредников задержаны. Решается вопросы об избрании им мер пресечения. Тем временем второй подрядчик объявлен в розыск.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что бывшая депутат Заксобрания Кубани, защищавшая права дольщиков, попалась на подкупе в 41 млн рублей. Евгению Шумейко арестовали на два месяца.