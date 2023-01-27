В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют восемь улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют восемь улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на улице Первомайской обновят участок протяженностью 700 метров от улицы Российской до улицы Чернышевского. На улице Думенко отремонтируют участок от улицы Проспект Чекистов до улицы 70-летия Октября длиной в 750 метров. Сейчас здесь устанавливают временные знаки.

На участках улиц Полины Осипенко, Пугачева, Пионерской, Чернышевского, Деповской и Таманской специалисты меняют дорожное покрытие.

В настоящее время по плану на 2023 год обновлены участки улиц Ставропольской, Фрунзе, Власова, Котовского, Фадеева, Юннатов, Пригородной, Новороссийской, Офицерской.

- Всего по плану специалисты заменят покрытие на 38 участках, - уточнила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

За шесть лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в краевом центре отремонтировали 326 дорожных участков протяженностью 410 км.