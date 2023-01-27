В горах Сочи до конца недели ожидают снег для открытия всех трасс Фото: sochi.ru

В Сочи на заседании оперштаба обсудили проведение зимнего курортного сезона. Так, на горнолыжном курорте планируют открыть все трассы. Сделать это позволит снег, выпадение которого прогнозируют в конце недели.

Сейчас в горах Сочи открыты более 45 км трасс. Средства размещения на курорте загружены на 67%, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Похолодание и снег синоптики обещают к концу недели. Погода позволит открыть трассы на всех уровнях. Кроме того, туристам доступны единые и прогулочные ски-пассы. А волонтеры координируют гостей о расположении объектов, времени и работе канатных дорог.

- Для нас важно обеспечить отличный отдых, комфорт и безопасность для наших гостей. Городской оперативный штаб осуществляет общую координацию всей инфраструктуры и сервиса, - отметила замглавы города Инна Петухова.

Уточняется, что в настоящее время в горах Сочи свыше 1500 сохраняется слабая лавиноопасность. На курорте дежурят бригады всех коммунальных служб, зарезервированы дополнительные силы.