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НовостиЗдоровье27 января 2023 14:36

Жители Запорожской и Херсонской областей проходят медобследование в Анапе

Проверить состояние здоровья можно до конца следующей недели
Евгения ХАЛИКОВА
Если необходимо, врачи направляют на более детальное обследование. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Если необходимо, врачи направляют на более детальное обследование. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Анапе продолжает работу передвижной мобильный комплекс «Маршрут здоровья». С 26 января его посетили уже более 80 жителей Запорожской и Херсонской областей. Врачи провели скринининг и проконсультировали пациентов, нуждающихся в более детальном медицинском обследовании.

- Передвижной медицинский комплекс работает на курорте по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Проверить состояние здоровья можно до конца следующей недели, - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Почти 100 человек сдали тесты в передвижном комплексе Центра СПИД. Сотрудники мобильной лаборатории организуют лекции, а также раздают буклеты и листовки.