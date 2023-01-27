В новом генплане Туапсе предусмотрят строительство семи детсадов и трех школ

В Туапсе идет обсуждение перспектив генплана. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Туапсе считается одним из самых густонаселенных городов Краснодарского края. Плотность населения здесь в полтора раза выше, чем в краевом центре.Вениамин Кондратьев дал поручение разработать новый генплан города с участками для инфраструктурных и социальных объектов

– Если сейчас не предусмотреть площадки для социальных объектов, то завтра проблема будет кричащей. Люди должны гордиться тем, что живут на курорте, а для этого должно быть высокое качество жизни. Поэтому нельзя допустить дефицита мест в детских садах, школах, больницах, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В ближайшие несколько лет в Туапсе планируется возведение больницы на 220 коек, трех школ, семи детсадов, трех организаций дополнительного образования и дома культуры. Также начнется строительство спортзала, двух бассейнов и открытых спортплощадок.