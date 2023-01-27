Детское инфекционное отделение отремонтировали в больнице Курганинска Фото: t.me/minkovaanna23

Детское инфекционное отделение отремонтировали в больнице Курганинского района Кубани. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Работы в медучреждении провели по нацпроекту «Здравоохранение». Так, специалисты обновили фасад, палаты, кабинеты, коридоры, коммуникации и медицинскую мебель.

- Теперь маленькие пациенты со всего района смогут получать лечение в достойных условиях, - отметил Анна Минькова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в больнице Курганинского района установили бактерицидные лампы. В камерах хранятся простерилизованные медицинские инструменты.