Детское инфекционное отделение отремонтировали в больнице Курганинска Фото: t.me/minkovaanna23
Детское инфекционное отделение отремонтировали в больнице Курганинского района Кубани. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.
Работы в медучреждении провели по нацпроекту «Здравоохранение». Так, специалисты обновили фасад, палаты, кабинеты, коридоры, коммуникации и медицинскую мебель.
- Теперь маленькие пациенты со всего района смогут получать лечение в достойных условиях, - отметил Анна Минькова.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в больнице Курганинского района установили бактерицидные лампы. В камерах хранятся простерилизованные медицинские инструменты.