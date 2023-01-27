Западный обход бесплатно перешел из краевой собственности на баланс Краснодара

Краевая дорога стала муниципальной. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Автодорога Западный подъезд на безвозмездной основе перешла с краевого баланса на муниципальный. Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому администрация Кубани бесплатно передает мэрии Краснодара автодорогу, сообщает «Ъ-Кубань».

На публичной кадастровой карте эта дорога также называется Западным обходом. Автодорога передается в собственность Краснодара вместе с надземным пешеходным переходом, расположенным там.

Это участок дороги протяженностью 24 км. На конец 2022 года его остаточная стоимость составляла 2,5 млрд руб. Стоимость надземного перехода - 46 млн руб.

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Краснодарского края.