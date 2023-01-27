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НовостиОбщество27 января 2023 15:18

В Анапе потушили пожар в торговом киоске

Потребовались 15 спасателей и пять минут, чтобы полностью ликвидировать огонь
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе горел торговый павильон.

В Анапе горел торговый павильон.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе на улице Владимирской загорелся магазин. Свидетели пожара сразу же сообщили диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

- Сообщение о возгорании поступило в 15:20. В 15:21 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прибыв на место спасатели уточнили, что произошло возгорание в на площади 10 кв м. Локализовать возгорание удалось за три минуты. В 15:27 была объявлена полная ликвидация открытого горения. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 15 человек личного состава и три единицы техники.