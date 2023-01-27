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НовостиОбщество27 января 2023 16:28

Администрация Краснодара не смогла вернуть участок под турбодромом "Белая стрела"

Мэрия пытается вернуться землю на протяжении нескольких лет
Евгения ХАЛИКОВА
Турбодром "Белая стрела". Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Турбодром "Белая стрела". Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Суд отказал мэрии Краснодара в изъятии земельного участка под турбодромом «Белая стрела». Соответствующее судебное решение опубликовано в системе «КАД Арбитр», сообщает «Ъ-Кубань».

В 2008 году земельный участок по улице Парусная был выделен Федерации технических видов спорта под строительство турбодрома. Однако, затем земля поменяла собственника и была разделена на две части. На одном участке возвели коттеджный поселок, а на втором появился турбодром.

В 2012 году федерация технических видов спорта заняла у коммерческой компании 148 млн руб. под залог участка под «Белой стрелой». Вернуть деньги общественники не смогли и земельный участок отошел к коммерческой структуре.

Администрация Краснодара сочла что схему незаконной. Было возбуждено уголовное дело, но в 2020 году производство прекратили в связи с применением срока давности. Мэрия попыталась через суд вернуть землю, но пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу мэрии Краснодара по иску об изъятии земельного участка площадью 152 тыс. кв. м.