Администрация Краснодара не смогла вернуть участок под турбодромом "Белая стрела"

Турбодром "Белая стрела". Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Суд отказал мэрии Краснодара в изъятии земельного участка под турбодромом «Белая стрела». Соответствующее судебное решение опубликовано в системе «КАД Арбитр», сообщает «Ъ-Кубань».

В 2008 году земельный участок по улице Парусная был выделен Федерации технических видов спорта под строительство турбодрома. Однако, затем земля поменяла собственника и была разделена на две части. На одном участке возвели коттеджный поселок, а на втором появился турбодром.

В 2012 году федерация технических видов спорта заняла у коммерческой компании 148 млн руб. под залог участка под «Белой стрелой». Вернуть деньги общественники не смогли и земельный участок отошел к коммерческой структуре.

Администрация Краснодара сочла что схему незаконной. Было возбуждено уголовное дело, но в 2020 году производство прекратили в связи с применением срока давности. Мэрия попыталась через суд вернуть землю, но пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу мэрии Краснодара по иску об изъятии земельного участка площадью 152 тыс. кв. м.