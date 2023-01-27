На Кубани стартовал федеральный конкурсе «Студенческий стартап»

Победители получат по миллиону рублей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанских изобретателей приглашают принять участие в федеральном конкурсе «Студенческий стартап». Конкурс проводит Фонд содействия инновациям. Принять участие студенты и аспиранты, разработавшие собственные научно-технологические проекты. При этом у стартапов должен быть коммерческий потенциал.

– В 2023 году 1,5 тысячи победителей конкурса получат 1 миллион рублей на реализацию своих разработок. В планах – усиление поддержки молодежи: в 2024 году гранты уже смогут получить 2 тысячи учащихся, к концу 2030 года – до 30 тысяч, – рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Участников предстоит пройти отбор проводят по семи направлениям: медицина и технологии, цифровые технологии, здоровье сбережения, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, химические технологии и новые материалы, биотехнологии, креативные индустрии и ресурсосберегающая энергетика. Прием заявок продлится до 3 апреля 2023 года.