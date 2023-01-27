Торгово-развлекательный центр «Галактика» в Краснодаре опять выставлен на торги

Фото: trkgalaktika.ru

В едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) снова появился лот с краснодарским ТРЦ «Галактика». Торгово-развлекательный центр готовы передать новому владельцу за 4,78 млрд рублей. В предложение входят нежилое помещение в 3,9 тыс. кв. м, нежилое здание литер 23,9 кв. м, заглубленное здание площадью 837,4 кв. м, помещения площадью 94,9 тыс. кв. м и 15,9 тыс. кв. м, а также семь земельных участков и коммунальные сети, сообщает РБК-Краснодар.

ТРЦ «Галактика» находится на ул. Уральская, 98/11 в Краснодаре. Здание было построено в 2008 году, сейчас на территории центра работают более 200 магазинов, детские развлекательные комплексы и фудкорт.

Ранее торгово-развлекательный центр «Галактика» пытались продать за 5,3 млрд рублей.