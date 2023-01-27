В Анапе задержали любителя езды по дюнам

Владелец элитного авто заплатит штраф. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жители Анапы были возмущены водителем, который рассекал на своем автомобиле марки Jaguar по анапским дюнам. Видео с наглым автомобилистом появилось в городских публиках и привлекло внимание правоохранительных органов.

- Сотрудники полиции Анапы в ходе мониторинга социальных сетей выявили видео публикацию о передвижении автомобиля Jaguar по пляжной территории. Сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Анапе установили личность водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Анапские плавни и дюны входят в особо-охраняемые природные заказники