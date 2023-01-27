В Апшеронском районе планируют газифицировать станицу Темнолесскую и хутор Гуамка

Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин посетил муниципалитет с рабочим визитом. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Апшеронский район – муниципалитет со сложным рельефом местности и жители станицы Темнолесской и поселка Гуамка давно ждали газификацию. Во время рабочей поездки в район вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин пообещал решить эту проблему.

- Мы пустим газ пустим и в эти два населенных пункта - хутор Гуамка и станицу Темнолесскую. Проработаем вопрос с коллегами из «Газпром газораспределение Краснодар, - рассказал Андрей Прошунин.

В 2022 году Апшеронск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Выигрыш - 85 млн рублей, решили потратить на реконструкцию второго яруса парка «Юность», но для полной реализации проекта необходимо более 200 млн рублей. По словам заместителя губернатора Андрея Прошунина средства будут изысканы.