Бывший начальника полиции республики Адыгеи осудили за использование служебного авто во время отпуска

В Майкопе осудили экс-полицейского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего начальника полиции республики Адыгеи признали виновным в злоупотребление должностными полномочиями. Как следует з материалов дела, полицейский во время отпуска использовал в личных целых служебный автомобиль.

- В суде установлено, что с июля 2022 года по август 2022 года должностное лицо, будучи в трудовом отпуске, в нарушение требований организационно-распорядительных документов МВД по Республике Адыгея использовало в личных целях, не связанных с выполнением служебных задач, закрепленный за ним служебный автомобиль и горюче-смазочные материалы, находящиеся на балансе ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Адыгея», - рассказали в пресс-службе прокуратуры республики Адыгея.

По материалам республиканского УФСБ России и службы собственной безопасности МВД по республике Адыгея было возбуждено уголовное дело. Майкопский городской суд с учетом с позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.