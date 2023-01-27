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НовостиОбщество27 января 2023 20:09

В Краснодаре прокуратура ищет виновников свалки в поселке Российский

В пригороде Краснодара неизвестные устроили несанкционированное размещение отходов производства и потребления 4-5 классов опасности
Евгения ХАЛИКОВА
Прокуратура ищет тех, кто устроил свалку .

Прокуратура ищет тех, кто устроил свалку .

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Российский под Краснодаром неизвестные лица устроили свалку отходов производства и потребления 4-5 классов опасности. По факту несанкционированного размещения прокуратурой Прикубанского округа Краснодара организована проверка.

- В социальных сетях опубликованы сведения о несанкционированном размещении на территории земельных участков в районе улицы Комарова и переулка Командорский поселка Российского отходов производства. Неустановленными лицами допущено складирование значительного количества отходов, образованных от сноса и разборки зданий, мусора офисных и бытовых помещений, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Виновные лица должны будут устранить наращение закона, а также заплатят штраф.