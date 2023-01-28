Погода в Адыгее 28 января 2023: в республике снег и дождь

Узнали, какой будет погода в Адыгее 28 января 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 28 января 2023 года.

В Адыгее 28 января синоптики обещают ухудшение погоды. Температура воздуха днем не поднимется выше +7 градусов. Ветер юго-восточный, 1 м/с. В республиканской ожидаются дожди. Ночью температура опустится до -3 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.

В Лаго-наки также ожидается дождливый день. В светлое время суток воздух прогреется до +10 градусов. Ветер южный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Ветер южный, юго-восточный 2м/с. Местами пройдет снег.