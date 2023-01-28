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НовостиПроисшествия28 января 2023 6:08

В Новороссийске арестовали учителя географии, обвиненного в эротической фотосъемке ученика

Два месяца он будет находиться в СИЗО
Ева МУР
Учителя из Новороссийска обвиняют в развращении школьника

Учителя из Новороссийска обвиняют в развращении школьника

В Новороссийске 49-летнего учителя географии арестовали на два месяца по обвинению в развращении подростка. Педагог устраивал 15-летнему школьнику эротические фотосессии и платил за них деньги.

По предварительным данным, больше полугода мужчина проводил для мальчика «индивидуальные занятия». Дополнительные устраивали в выходные на съемной квартире. Как раз в это время и делали откровенные снимки.

За один такой съемочный день мужчина платил мальчику от 3 до 5 тысяч рублей. На почве денег между ними и возник конфликт, после которого подросток рассказал обо всем взрослым.

- По ходатайству следствия мужчина арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.