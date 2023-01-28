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НовостиОбщество28 января 2023 6:21

В генплане Туапсе появятся социальные и инфраструктурные объекты

Градостроительные документы примут до конца 2023 года
Валерия ГОДОВНИКОВА
На территории Туапсе запланировано строительство семи детсадов, трех школ, больницы на 220 мест и дома культуры

На территории Туапсе запланировано строительство семи детсадов, трех школ, больницы на 220 мест и дома культуры

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Кубани поручил принять генплан Туапсе до конца 2023 года. На курорте появятся социальные и инфраструктурные объекты.

- Туапсе – один из самых густонаселенных городов края. Плотность жителей здесь в 1,5 раза выше, чем в Краснодаре. Если сейчас не предусмотрим площадки для соцобъектов, завтра проблема будет кричащей, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На территории Туапсе запланировано строительство семи детсадов, трех школ, больницы на 220 мест и дома культуры. Также предусмотрено развитие спортивной инфраструктуры. На курорте появятся два бассейна, спортзал и спортплощадки.

Кроме того, для улучшения качества жизни людей будет решаться вопрос с коммунальной инфраструктурой. Для положительной динамики необходимо провести 515 км газопровода, 134 км водопровода, построить 44 газовые котельные и 93 подстанции.